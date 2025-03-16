Сергей Тараканов: «Уралмаш» — фаворит финала Кубка России»

Сергей Тараканов назвал фаворита финала Кубка России.

«По моему мнению, «Уралмаш » — фаворит.

Свой полуфинал с МБА они играли очень интенсивно, у них шире ротация, у них два очень качественных легионера. Джеремайя Мартин и вовсе один из лучших игроков Единой лиги ВТБ этого сезона. Остановить его будет очень непросто.

Однако нижегородцы много раз показывали характер. Плюс они играют дома и получат серьезную поддержку болельщиков. Поэтому жду захватывающий финал», – сказал олимпийский чемпион.