Джимми Батлер о своей роли в «Уорриорз»: «Когда придет мое время, вы узнаете»

Джимми Батлер рассказал о своей роли в «Голден Стэйт».

«Я не просто скорер. Я могу набирать очки, если захочу. Я могу совершать самые сложные броски, и никто ничего не скажет, но я хочу, чтобы ребята тоже участвовали в игре.

Когда придет мое время, вы поймете, что это мое время. А пока я буду отдавать мяч открытому игроку, позволять моим ребятам бросать, отправлять их в контратаки, и мы будем побеждать», — сказал форвард «Голден Стэйт ».