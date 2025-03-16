Джимми Батлер о своей роли в «Уорриорз»: «Когда придет мое время, вы узнаете»
Джимми Батлер рассказал о своей роли в «Голден Стэйт».
«Я не просто скорер. Я могу набирать очки, если захочу. Я могу совершать самые сложные броски, и никто ничего не скажет, но я хочу, чтобы ребята тоже участвовали в игре.
Когда придет мое время, вы поймете, что это мое время. А пока я буду отдавать мяч открытому игроку, позволять моим ребятам бросать, отправлять их в контратаки, и мы будем побеждать», — сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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