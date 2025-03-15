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Квинтен Пост: «В этой лиге нет места для эго»

Новичок «Голден Стэйт» рассказал об атмосфере в команде.

– Как вы психологически адаптировались к переходу от роли основного игрока в колледже к роли игрока ротации в НБА

– В этой лиге нет места для эго. Я говорил об этом с самого начала. Моя главная цель – играть в победный баскетбол. Мне все равно, как это выглядит. В бостонском колледже мне приходилось быть доминирующим игроком с мячом. Здесь у нас столько хороших игроков, что я могу использовать свои навыки, чтобы быть вспомогательным элементом. Стараюсь приносить энергию, забивать и выкладываться в защите. 

– Что вы почувствовали, когда получили полноценный контракт с НБА? 

– Это доказало, что все было не зря. Я горжусь собой с того самого момента, как узнал, что отправляюсь в Санта-Круз. Я полностью сосредоточился на том, чтобы сделать все от меня зависящее. Даже не думал о «Уорриорз». Я был сосредоточен на победах в G-лиге и на том, чтобы играть в лучший баскетбол с моими товарищами по команде. Я хотел выиграть G-лигу. Это был наш план. У нас была хорошая серия.

И вдруг мне позвонили и вызвали в основную команду. То, что меня перевели, я воспринял как награду за то, что я делал все правильно. 

– Как, по вашему мнению, вы смогли повлиять на «Уорриорз»? 

– Мои энергия, размер, умение принимать решения на позиции пятого номера – это все то, на чем Стив Керр делает большой акцент. Если ты каждый раз принимаешь правильные решения, это все, что от тебя требуется. В защите я еще учусь. Стараюсь играть как можно старательнее. 

– Есть ли что-то, что вы узнали от Стефа Карри, Джимми Батлера или Дрэймонда Грина, что запомнилось вам? 

– Никогда не слышал, чтобы в команде столько общались. Дрэймонд говорит. Стеф говорит. Стеф, может быть, говорит и не столько, но когда он что-то говорит, его слушают. Мне постоянно объясняют, что мы делаем в атаке и защите. Это будущие члены Зала славы. Для меня честь играть с ними, и я благодарен судьбе, что могу им помогать. 

– Когда команда приобрела Джимми Батлера, что это сказало вам и ребятам в раздевалке об ожиданиях от команды? 

– Мы хотим побеждать прямо сейчас. Думаю, это было очевидно. Мы сделали серьезный шаг, обменяв несколько наших игроков. Джимми проявил себя просто великолепно. От руководства это стало сигналом, что мы хотим выиграть чемпионство. Стеф и Дрэймонд получили второе дыхание после этого обмена. Как новичок, ты просто следуешь за лидерами и стараешься привнести все, что можешь. 

– Давал ли вам Джимми Батлер какие-то советы с момента своего прихода? 

– Он много говорит и очень четко объясняет, как он хочет играть. Он оказывает положительное влияние на нашу раздевалку. Невероятно усердно играет в защите. За таким парнем легко следовать. Он уже так долго в лиге и неоднократно доходил далеко в плей-офф, так что легко идти за кем-то, кто играет с такой самоотдачей», – сказал Пост.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: hoopshype
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
Квинтен Пост
logoНБА
logoСтефен Карри
logoДжимми Батлер
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