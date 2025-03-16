Броски под сирену Джимми Батлера, Фреда Ванвлита и Джереми Сохана стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 15 марта.
Авторами хайлайтов среди прочих стали форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, защитник «Вашингтона» Джордан Пул и центровой «Бостона» Кристапс Порзингис.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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