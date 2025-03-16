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Броски под сирену Джимми Батлера, Фреда Ванвлита и Джереми Сохана стали лучшими моментами игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 15 марта.

Авторами хайлайтов среди прочих стали форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, защитник «Вашингтона» Джордан Пул и центровой «Бостона» Кристапс Порзингис.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoДжордан Пул
logoФред Ванвлит
logoДжимми Батлер
logoДжереми Сохан
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoКристапс Порзингис
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