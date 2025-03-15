Чарльз Баркли: «Джимми Батлер вдохнул в «Голден Стэйт» новую жизнь»

Ведущие Inside the NBA оценили вклад Батлера в удачную серию игр «Уорриорс».

«Он вдохнул в них новую жизнь. Джимми придал этим ребятам много энергии, и знаете, что самое недооцененное в его игре? Он часто выходит на линию штрафных. Они больше не зависят только от бросков с игры», – сказал Баркли.

«Батлер также умеет проходить под кольцо. Карри играет на периметре, защитникам приходится постоянно следить за ним. Когда Кевин Дюрэнт ушел, и остались только Клэй (Томпсон) и Стеф, против них стало легче защищаться, потому что оба играли на дуге. Можно было переключаться и подстраиваться. Но когда КейДи был в команде, он чаще проходил под кольцо», – добавил Кенни Смит.

«Еще он позволяет Стефу Карри отдохнуть в некоторых владениях. До прихода Батлера Карри приходилось делать все. А сейчас? Джимми придает «Уорриорс» новый стиль. Они могут играть через него как внутри периметра, так и снаружи, зарабатывать штрафные броски и давать Стефу возможность перевести дух, не уходя с паркета», – заключил Шакил О′Нил.

С момента обмена в «Голден Стэйт» Джимми Батлер принял участие в 14 играх, набирая в среднем 16,8 очка, 5,6 подбора и 5,8 передачи. Результат «Уорриорс» в этих встречах – 13-1.