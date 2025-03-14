Кубок России. «Финал четырех». «Уралмаш» – МБА-МАИ, «Пари НН» – «Химки»
Сегодня в Нижнем Новгороде состоятся полуфинальные матчи Кубка России.
В Нижнем Новгороде стартует «Финал четырех» Кубка России. В полуфинальных матчах встретятся «Пари НН» и подмосковные «Химки», «Уралмаш» и МБА-МАИ.
Кубок России
Финал четырех
Нижний Новгород
«Уралмаш» – МБА-МАИ
14 марта, 17:00
Пари Нижний Новгород – Химки
14 марта, 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: РФБ
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