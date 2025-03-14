Кубок России. «Финал четырех». «Уралмаш» – МБА-МАИ, «Пари НН» – «Химки»

Сегодня в Нижнем Новгороде состоятся полуфинальные матчи Кубка России.

В Нижнем Новгороде стартует «Финал четырех» Кубка России. В полуфинальных матчах встретятся «Пари НН» и подмосковные «Химки», «Уралмаш» и МБА-МАИ.

Кубок России

Финал четырех

Нижний Новгород

«Уралмаш» – МБА-МАИ

14 марта, 17:00

Пари Нижний Новгород – Химки

14 марта, 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское