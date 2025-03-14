Василий Карасев о поражении от «Уралмаша»: «Нет серьезного отбора. Мы теряем целое поколение»
МБА-МАИ крупно уступила «Уралмашу». Наиболее результативным в матче стал американский защитник Джеремайя Мартин (23 + 5 передач).
«По давлению и желанию у нас выделялся, наверное, Максим Личутин (19 очков). За счет его игры в защите и в нападении мы какое-то время держались. Все остальные к этому уровню оказались не готовы.
Это беда всего нашего российского баскетбола. Зачастую в команду приходят игроки, которые не проходили того отбора, который должны пройти, чтобы выходить на паркет в таких матчах. Где-то эти игроки получают карт-бланш. Складывается ситуация, когда не хватает человека и, мол, давайте этого возьмем. Он вроде неплохой. Он что-то умеет в нападении, что-то в защите, по ходу сезона может даже что-то показать, но когда начинается игра кость в кость, его нет. Для этого нужно проходить серьезный отбор.
Но это беда всего российского баскетбола. В отсутствии тех же турниров среди сборных, клубных соревнований, где можно посмотреть на уровень европейского, американского баскетбола, мы теряем целое поколение», – признался главный тренер столичного клуба.
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