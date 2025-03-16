Мозес Муди: «В раздевалке называем празднование Дрэймонда Грина «Кошмарный сон»

Мозес Муди рассказал, как «Уорриорз» называют празднование Дрэймонда Грина.

«В раздевалке мы называем празднование Дрэймонда Грина не «Спокойной ночи», а «Кошмарный сон», – посмеялся форвард «Голден Стэйт» после матча с «Нью-Йорком».

В субботу «Уорриорз» обыграли «Никс» на своей площадке со счетом 97:94. В концовке Грин после успешной атаки показал фирменный жест Стефена Карри «Спокойной ночи».