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Мозес Муди: «В раздевалке называем празднование Дрэймонда Грина «Кошмарный сон»

Мозес Муди рассказал, как «Уорриорз» называют празднование Дрэймонда Грина.

«В раздевалке мы называем празднование Дрэймонда Грина не «Спокойной ночи», а «Кошмарный сон», – посмеялся форвард «Голден Стэйт» после матча с «Нью-Йорком».

В субботу «Уорриорз» обыграли «Никс» на своей площадке со счетом 97:94. В концовке Грин после успешной атаки показал фирменный жест Стефена Карри «Спокойной ночи».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Warriors on NBC Sports Bay Area в соцсети Bluesky
logoДрэймонд Грин
logoМозес Муди
logoГолден Стэйт
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