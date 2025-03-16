Стив Керр вышел на первое место по победам в качестве главного тренера в истории «Голден Стэйт»

Керр превзошел покойного члена Зала славы Эла Эттлза.

Выиграв сегодняшний матч против «Нью-Йорка» (97:94), Стив Керр довел количество своих побед в качестве главного тренера «воинов» до 558 (при 302 поражениях) и стал лидером клуба по этому показателю.

«Стив изменил все. Он был так же важен, как и любой другой человек, для того, чем стала эта организация. Он научил меня, как побеждать, не только меня, но я старался подмечать мелочи. Есть одна вещь, которую он рассказал мне о победах, особенно в плей-офф. Отказываюсь раскрывать его секрет, пока я не закончу играть, но штука действительно невероятная», – поделился мыслями о своем главном тренере Дрэймонд Грин .

59-летний Керр привел «Уорриорс» к их первому за 40 лет чемпионству в своем дебютном сезоне-2014/2015, после чего завоевал еще три титула (2017, 2018, 2022).