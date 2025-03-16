Стив Керр вышел на первое место по победам в качестве главного тренера в истории «Голден Стэйт»
Выиграв сегодняшний матч против «Нью-Йорка» (97:94), Стив Керр довел количество своих побед в качестве главного тренера «воинов» до 558 (при 302 поражениях) и стал лидером клуба по этому показателю.
«Стив изменил все. Он был так же важен, как и любой другой человек, для того, чем стала эта организация. Он научил меня, как побеждать, не только меня, но я старался подмечать мелочи. Есть одна вещь, которую он рассказал мне о победах, особенно в плей-офф. Отказываюсь раскрывать его секрет, пока я не закончу играть, но штука действительно невероятная», – поделился мыслями о своем главном тренере Дрэймонд Грин.
59-летний Керр привел «Уорриорс» к их первому за 40 лет чемпионству в своем дебютном сезоне-2014/2015, после чего завоевал еще три титула (2017, 2018, 2022).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий