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Дрэймонд Грин – о 4000 трехочковых Карри: «Стеф – лучший человек, с которым такое могло случиться»

Форвард «Уорриорс» отметил влияние своего партнера на баскетбол.

На этой неделе Стефен Карри реализовал 4000-й трехочковый за карьеру.

«Мне кажется, мы все хотели, чтобы он это сделал, все пытались как-то содействовать. Видеть, как он преодолевает рубеж, который никто никогда не преодолевал – это очень приятно. То, как он изменил игру, как сделал трехочковый бросок важной частью баскетбола… 

Стеф – лучший человек, с которым такое могло случиться. Он так много сделал для этой игры, он тащил эту франшизу на своих плечах, он сделал так много для НБА, для лиги в целом. Счастлив быть здесь, быть причастным к этому, но, что еще важнее, просто наблюдать за его величием каждую игру», – отметил Грин.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНБА
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