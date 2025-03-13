Андрей Мальцев – журналистам: «Это ваше мнение, что мы андердоги или еще какие-то доги. Мы приехали играть в баскетбол»

Андрею Мальцеву не понравилось, что «Химки» считают андердогами Кубка России.

«Каково нам тут в роли андердогов? Это ваше мнение, что мы андердоги или еще какие-то доги. Мы приехали сюда играть в баскетбол. Мы готовимся к полуфиналу, затем будем готовиться ко второй игре в воскресенье, 16 марта. Это мини-турнир, случиться может все что угодно.

Понятно, что для клубов Лиги ВТБ основная цель — это свой чемпионат, у нас — выступление в суперлиге. Но Кубок России — это тоже важный трофей. К своей победе в Кубке СССР (1987 года) я отношусь так же, как и к золотой медали чемпионата СНГ (1992). Так что мы приехали сюда играть, а как вы будете нас называть, без разницы. Главное, чтобы вы выигрывали», — заявил главный тренер «Химок».