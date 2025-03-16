Журналист Тим Макмэн: «Есть команды, которые проявят значительный интерес к Зайону Уильямсону»
В НБА есть команды, заинтересованные в приобретении Зайона Уильямсона.
Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.
«Я помню, как Бобби Маркс и я написали статью, как раз когда Зайон собирался вернуться, что-то вроде «Что будет с Зайоном?» Какова может быть его стоимость на рынке.
Кто-то сказал нам тогда, что цель — активизировать его и восстановить его стоимость, будь то для «Пеликанс» или другой команды. Надо отдать ему должное, он справляется с первой частью полностью.
Я все еще не знаю, сколько «Пеликанс» могут получить за него, учитывая его историю травм. Есть команды, которые проявят значительный интерес, если он будет выставлен на рынок», – сказал Макмэн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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