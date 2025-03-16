Журналист Тим Макмэн: «Есть команды, которые проявят значительный интерес к Зайону Уильямсону»

В НБА есть команды, заинтересованные в приобретении Зайона Уильямсона.

Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

«Я помню, как Бобби Маркс и я написали статью, как раз когда Зайон собирался вернуться, что-то вроде «Что будет с Зайоном?» Какова может быть его стоимость на рынке.

Кто-то сказал нам тогда, что цель — активизировать его и восстановить его стоимость, будь то для «Пеликанс» или другой команды. Надо отдать ему должное, он справляется с первой частью полностью.

Я все еще не знаю, сколько «Пеликанс» могут получить за него, учитывая его историю травм. Есть команды, которые проявят значительный интерес, если он будет выставлен на рынок», – сказал Макмэн.