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Дабл-дабл Паоло Банкеро (34+11) обеспечил «Орландо» победу в матче с «Новым Орлеаном»

«Пеликанс» проиграли 6 встреч из последних 8.

Банкеро набрал 34 очка (14 из 22 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 11 подборов и 4 передачи за 34 минуты на паркете.

Франц Вагнер добавил 27 очков (11 из 17 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 6 подборов и 5 передач за 35 минут в игре.

Со стороны «Нового Орлеана» самым результативным стал Зайон Уильямсон, отыгравший 28 минут и набравший 20 очков (8 из 15 с игры, 4 из 6 с линии), 8 подборов и 5 передач.

«Орландо» оказался сильнее «Пеликанс» – 113:93.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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