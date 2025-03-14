Дабл-дабл Паоло Банкеро (34+11) обеспечил «Орландо» победу в матче с «Новым Орлеаном»
«Пеликанс» проиграли 6 встреч из последних 8.
Банкеро набрал 34 очка (14 из 22 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 11 подборов и 4 передачи за 34 минуты на паркете.
Франц Вагнер добавил 27 очков (11 из 17 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 6 подборов и 5 передач за 35 минут в игре.
Со стороны «Нового Орлеана» самым результативным стал Зайон Уильямсон, отыгравший 28 минут и набравший 20 очков (8 из 15 с игры, 4 из 6 с линии), 8 подборов и 5 передач.
«Орландо» оказался сильнее «Пеликанс» – 113:93.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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