Шакил О’Нил о Зайоне Уильямсоне: «Любой может набрать 20 очков сейчас. Мне нужны 28»
Шакил О’Нил раскритиковал Зайона Уильямсона.
Форвард «Нового Орлеана» оформил трипл-дабл (22+10+12) в победном матче с «Клипперс».
«Вы его перехваливаете. Мне нужно больше, 26, 27 от игрока с максимальным контрактом. Любой сейчас может набрать 20 очков.
Хорошо, что он здоров, но нужно не так громко праздновать его достижения.
25+7 в матчах после возвращения – вежливые аплодисменты. 60% с игры – то же самое. Для овации мне нужны 28+11+12», – заявил легендарный баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости