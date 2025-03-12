Шакил О’Нил о Зайоне Уильямсоне: «Любой может набрать 20 очков сейчас. Мне нужны 28»

Шакил О’Нил раскритиковал Зайона Уильямсона.

Форвард «Нового Орлеана» оформил трипл-дабл (22+10+12) в победном матче с «Клипперс ».

«Вы его перехваливаете. Мне нужно больше, 26, 27 от игрока с максимальным контрактом. Любой сейчас может набрать 20 очков.

Хорошо, что он здоров, но нужно не так громко праздновать его достижения.

25+7 в матчах после возвращения – вежливые аплодисменты. 60% с игры – то же самое. Для овации мне нужны 28+11+12», – заявил легендарный баскетболист.