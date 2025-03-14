Стивен Эй Смит: «Зайон не может считать суперзвездой. Он слишком редко доступен»
Уильямсон пропустил 38 матчей в этом сезоне.
«Даже если ты обладаешь талантом уровня суперзвезды, ты не суперзвезда, потому что ты почти никогда не доступен. И в результате, вместо того чтобы восхищаться твоим величием и отдавать ему должное, наблюдая за тобой на баскетбольной площадке, мы говорим себе: «Какой реальный вклад ты можешь внести?
Тебя могут считать бастом, но не из-за твоего таланта, потому что очевидно, что ты обладаешь талантом уровня суперзвезды, а из-за недоступности, вызванной постоянными проблемами со здоровьем. И тут ничего не поделаешь.
Джа Морэнт сталкивался с проблемами на площадке и за ее пределами, это факт. Но очевидно, что на данном этапе своей карьеры он был предпочтительным выбором, чем даже великий Зайон Уильямсон. Потому что, несмотря на все его проблемы, на него можно положиться. С Зайоном это не так, и это проблема», – объяснил Стивен Эй Смит.
В 27 матчах Уильямсон набирает 24,4 очка, 7,3 подбора и 5,3 передачи.
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