Зайон Уильямсон: «Когда я похож на себя, никто не может меня остановить»

Зайон Уильямсон прокомментировал свое выступление в победном матче с «Клипперс».

Форвард «Нового Орлеана» оформил трипл-дабл – 22+10+12. Его команда победила со счетом 127:120.

«Это была небольшая демонстрация, но я стою на своем. Когда я похож на себя, никто не может меня остановить», – заявил Уильямсон после матча.

«Не знаю, лучший ли это баскетбол в моей карьере. Это не мне решать. Но по моим ощущениям, это именно так», – добавил форвард на послематчевой пресс-конференции.