«Лейкерс» летом могут подписать Стивена Адамса, Клинта Капелу или Брука Лопеса
Названы центровые, которых «Лейкерс» могут подписать в межсезонье.
По словам инсайдера The Athletic Йована Бухи, «Лейкерс» могут приобрести Стивена Адамса («Хьюстон»), Клинта Капелу («Атланта») или Брука Лопеса («Милуоки»).
Буха отмечает, что финансовые возможности клуба будут ограничены. Ожидается, что у «Лейкерс» будет только исключение среднего уровня стоимостью около 5,7 млн долларов. Для подписания Лопеса клубу придется сократить зарплату Леброна Джеймса и списать несколько контрактов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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