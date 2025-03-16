«Лейкерс» летом могут подписать Стивена Адамса, Клинта Капелу или Брука Лопеса

Названы центровые, которых «Лейкерс» могут подписать в межсезонье.

По словам инсайдера The Athletic Йована Бухи, «Лейкерс» могут приобрести Стивена Адамса («Хьюстон»), Клинта Капелу («Атланта») или Брука Лопеса («Милуоки»).

Буха отмечает, что финансовые возможности клуба будут ограничены. Ожидается, что у «Лейкерс» будет только исключение среднего уровня стоимостью около 5,7 млн ​​долларов. Для подписания Лопеса клубу придется сократить зарплату Леброна Джеймса и списать несколько контрактов.