7

«Лейкерс» летом могут подписать Стивена Адамса, Клинта Капелу или Брука Лопеса

Названы центровые, которых «Лейкерс» могут подписать в межсезонье.

По словам инсайдера The Athletic Йована Бухи, «Лейкерс» могут приобрести Стивена Адамса («Хьюстон»), Клинта Капелу («Атланта») или Брука Лопеса («Милуоки»).

Буха отмечает, что финансовые возможности клуба будут ограничены. Ожидается, что у «Лейкерс» будет только исключение среднего уровня стоимостью около 5,7 млн ​​долларов. Для подписания Лопеса клубу придется сократить зарплату Леброна Джеймса и списать несколько контрактов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал журналиста The Athletic Йована Бухи
logoЛейкерс
logoНБА
logoСтивен Адамс
logoКлинт Капела
возможные переходы
logoБрук Лопес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Уорти об Алексее Лене: «Иногда нужно просто воткнуть мяч в кольцо»
1сегодня, 11:45
Кармело Энтони о Джеймсе: «За 22 года ни разу не видел, чтобы этот нигга бежал в угол»
1сегодня, 11:20
НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Кливленд» сыграет с «Орландо» и другие матчи
5сегодня, 10:39
«##### Нико!» Фанаты «Маверикс» дали о себе знать на параде в честь Дня святого Патрика в Далласе
1сегодня, 10:03Видео
Главные новости
Кубок России. Финал. «Пари НН» играет с «Уралмашем»
24 минуты назадLive
Мозес Муди: «В раздевалке называем празднование Дрэймонда Грина «Кошмарный сон»
9 минут назад
«У Брэндона Ингрэма самое сильное растяжение голеностопа в истории растяжений голеностопа». Брайан Уиндхорст обвинил «Торонто» в танкинге
17 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА взял реванш у «Локомотива-Кубань» в Краснодаре другие матчи
2825 минут назадLive
Том Тибодо о перепалке с Джошем Хартом: «Попытка расшевелить нас любым способом»
28 минут назад
Журналист Тим Макмэн: «Есть команды, которые проявят значительный интерес к Зайону Уильямсону»
145 минут назад
ACB. «Реал» примет «Басконию», «Андорра» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 13:25Live
Билл Симмонс: «Тандер» – гребаные животные»
8сегодня, 09:18
Пэйтон Притчард установил рекорд по трехочковым за сезон для игрока скамейки
2сегодня, 09:02
«Мемфис» вывел из обращения игровой номер Тони Аллена
3сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Базаревич о своих принципах работы: «Следуй инстинктам»
5 минут назад
Сергей Тараканов: «Уралмаш» — фаворит финала Кубка России»
41 минуту назад
Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Дарушафаку», «Тюрк Телеком» – «Петким Спор» и другие матчи
сегодня, 13:16Live
Генеральный менеджер «Атланты» вынудил Джеффа Тига искать себе новую команду, а затем повторил предложение «Милуоки» и оставил игрока в «Хоукс»
2сегодня, 12:58
Лонзо Болл пропустил семь последних игр «Чикаго», но должен вернуться в текущем сезоне
1сегодня, 12:09
Джеймс Уорти об Алексее Лене: «Иногда нужно просто воткнуть мяч в кольцо»
1сегодня, 11:45
Кармело Энтони о Джеймсе: «За 22 года ни разу не видел, чтобы этот нигга бежал в угол»
1сегодня, 11:20
Philadelphia Inquirer: «Обмен будет выгоден и Джорджу, и «Филадельфии»
12сегодня, 11:17
Чума Окики подпишет 10-дневный контракт с «Филадельфией»
1сегодня, 11:01
Эрик Споэльстра: «Мы отчаянно хотим понять, как выиграть хотя бы один матч»
10сегодня, 10:43