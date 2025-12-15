«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
«Милуоки» предполагает, что Адетокумбо не покинет клуб.
Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Бакс» действуют в предположении, что Яннис Адетокумбо останется в команде после трэйд-дедлайна и активно работают на рынке, чтобы продолжить строить команду вокруг 31-летней суперзвезды.
Ранее другой инсайдер, Марк Стейн, отметил, что от самого Адетокумбо пока не было четкого заявления к руководству «Бакс» с требованием обмена.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости