Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса

Планы «Атланты» по обменам зависят от здоровья Кристапса Порзингиса.

Состояние здоровья Кристапса Порзингиса – ключевой фактор, определяющий планы «Атланты» на дедлайн обменов. По информации инсайдера Марка Стейна, любые серьезные сделки «Хокс» будут связаны с истекающим контрактом 30-летнего центрового.

При этом недавние новости о болезни игрока, из‑за которой он пропустит как минимум две недели, внесли серьезную неопределенность в планы клуба. Ситуация осложняется затяжными проблемами со здоровьем баскетболиста, сохранившимися после прошлогоднего плей‑офф.

При этом «Атланта» не планирует обсуждать обмен форварда Джейлена Джонсона – его считают ключевой фигурой для поддержания конкурентоспособности команды. Роль Джонсона существенно возросла на фоне травмы Трэя Янга, который из‑за повреждения колена сыграл лишь 5 матчей в этом сезоне.

