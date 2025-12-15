Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»

Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: На месте болельщиков я бы тоже нас освистал.

«Кливленд» начал матч против «Шарлотт » вяло, сумел отыграться и перевести игру в овертайм, но в дополнительное время не реализовал все 10 бросков и проиграл «Хорнетс» со счетом 119:111. При этом у «Шарлотт» не играла их звезда Ламело Болл, а сама команда является одной из худших по гостевым выступлениям в текущем сезоне.

В последние моменты матча часть болельщиков «Кливленда » освистала домашнюю команду.

Лидер «Кэвс» Донован Митчелл взял на себя вину за это поражение.

«Мы это заслужили. Я и сам был фанатом. На их месте я бы тоже нас освистал.

У меня выдался один из неудачных вечеров в ситуации, когда у меня не было права на плохую игру. Сыграй я чуть лучше – и мы бы победили. Это поражение на мне. Знаю, мои партнеры по команде так не скажут, но я виноват.

Никто нас не жалеет. Я бы и сам нас не пожалел. Да, сейчас все складывается мрачно. Тучи сгущаются. Но если мы будем держаться вместе – мы выберемся», – сказал Митчелл.

«Кливленд», считавшийся перед началом сезона одной из сильнейших команд Восточной конференции, проиграл 6 из 9 последних матчей и занимает 8-е место на Востоке с результатом 15-12.