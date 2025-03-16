«##### Нико!» Фанаты «Маверикс» дали о себе знать на параде в честь Дня святого Патрика в Далласе

Болельщики «Далласа» не могут простить генерального менеджера за уход Дончича.

На ежегодном параде в честь Дня Святого Патрика, который прошел в Далласе в субботу, местные жители продолжали выражать свое разочарование произошедшей сделкой.

В феврале «Лейкерс» и «Даллас » совершили обмен, в рамках которого Лука Дончич, Макси Клебер и Маркифф Моррис отправились в Лос-Анджелес, а в обратном направлении проследовали Энтони Дэвис и Макс Кристи с пиком первого раунда 2029 года.

«Маверикс» рискуют начать получать автоматические поражения, так как в составе команды может оказаться меньше восьми активных игроков из-за травм и особенностей двусторонних контрактов.

На данный момент в списке травмированных игроков «Далласа» числятся: Энтони Дэвис , Кайри Ирвинг , Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Пи Джей Вашингтон, Джейден Харди, Данте Экзам, Кай Джонс и Оливье-Максанс Проспер.

В это же время Лука Дончич провел за свою новую команду 13 игр, набирая в среднем 26,1 очка, 8,6 подбора и 7,6 передачи.