Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич

Джеймс забрал у Дончича право на важный штрафной.

В решающий момент четвертой четверти матча против «Финикса» «Лейкерс» получили право на штрафной бросок и владение мячом после технического фола форварда «Санс» Диллона Брукса. Имея возможность сравнять счет, Леброн Джеймс вышел на линию и промахнулся. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «озерников» Джей Джей Редик заявил, что этот бросок должен был исполнять Лука Дончич.

«Игроки были на паркете. Мы с Лукой поговорили. Я думал, что бросок будет выполнять он. Я отошел к скамейке. Леброн оказался на линии штрафного. Он бросил. Я не знаю, какой был диалог на площадке.

В начале сезона мы вроде как определяли, кто будет выполнять технические штрафные, и каждая команда решает это по-разному. Иногда это суперзвезды, иногда это лучшие по пробитию штрафных, иногда это парень, которому нужно увидеть, как мяч попадает в корзину. То есть, все зависит от ситуации. Но этот бросок должен был выполнять Лука», – подчеркнул Редик.

Леброн Джеймс тоже высказал свой взгляд на ситуацию.

«Черт, я просто вышел на линию штрафного. То есть, а почему нет? Я тоже был бы не против, если бы его исполнил Лука. Мы оба бывали в напряженных ситуациях. К сожалению, я не попал, но потом исправился», – сказал Джеймс.

На тот момент у 40-летнего форварда было 7 попаданий из 10 со штрафной линии, в то время как Дончич реализовал 13 из 14.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
