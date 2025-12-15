6

Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет

Джонсон вписал свое имя в историю.

В победном матче против «Филадельфии» (120:117) форвард «Атланты» Джейлен Джонсон собрал трипл-дабл, который стал для него четвертым подряд: 12 очков (5 из 17 с игры), 10 подборов и 12 передач.

До 23-летнего Джонсона лишь двум баскетболистам в истории НБА удавалось оформить 4 трипл-дабла подряд в возрасте младше 24 лет:

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoАтланта
logoДжейлен Джонсон
logoОскар Робертсон
logoНБА
logoМэджик Джонсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
13 декабря, 20:30
Джон Холлинджер: «По моей информации, «Пеликанс» не понимали, что они обменивают на Дерика Куина»
13 декабря, 17:28
Главные новости
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
14 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
57 минут назад
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей после победы над «Финиксом»: «По-видимому, в НБА теперь разрешено хватать игрока за майку, когда он идет под кольцо»
сегодня, 10:17
Ожидается, что «Голден Стэйт» конвертирует контракт Пэта Спенсера в стандартный
сегодня, 09:49
Стив Керр об 11 бросках Джимми Батлера: «Я должен найти способ больше вовлекать его в игру»
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
33 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
58 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14