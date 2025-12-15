Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет

Джонсон вписал свое имя в историю.

В победном матче против «Филадельфии» (120:117) форвард «Атланты» Джейлен Джонсон собрал трипл-дабл, который стал для него четвертым подряд: 12 очков (5 из 17 с игры), 10 подборов и 12 передач.

До 23-летнего Джонсона лишь двум баскетболистам в истории НБА удавалось оформить 4 трипл-дабла подряд в возрасте младше 24 лет: