Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
Джонсон вписал свое имя в историю.
В победном матче против «Филадельфии» (120:117) форвард «Атланты» Джейлен Джонсон собрал трипл-дабл, который стал для него четвертым подряд: 12 очков (5 из 17 с игры), 10 подборов и 12 передач.
До 23-летнего Джонсона лишь двум баскетболистам в истории НБА удавалось оформить 4 трипл-дабла подряд в возрасте младше 24 лет:
Мэджик Джонсон (1 раз)
Оскар Робертсон (5 раз)
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
