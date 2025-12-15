0

Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа

Лавин получил повреждение в игре с «Тимбервулвс».

Ведущий бомбардир «Сакраменто» Зак Лавин получил травму левого голеностопа в середине второй четверти матча против «Миннесоты» и не смог продолжить игру. «Вулвс» одержали победу со счетом 117:103.

Лавин неудачно приземлился на левую ногу во время прохода под кольцо, забив бросок и заработав 2+1. Защитник оставался на паркете еще около трех минут, двигаясь с осторожностью, после чего был заменен и отправился в раздевалку для обследования.

За 16 минут на паркете Лавин, средняя результативность которого по сезону составляет 20,6 очка, успел набрать 10 очков.

«Кингс» уже почти месяц обходятся без звездного центрового Домантаса Сабониса из-за частичного разрыва мениска в левом колене. Также в предыдущем матче с «Денвером» центровой Дрю Юбэнкс сломал большой палец на левой руке.

Разыгрывающий Деннис Шредер вернулся в состав «Сакраменто» после семи пропущенных из-за травмы бедра игр. Лавин же только что восстановился после травмы большого пальца, из-за которой пропустил предыдущую игру в Денвере.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
