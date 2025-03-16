Джеймс Уорти об Алексее Лене: «Иногда нужно просто воткнуть мяч в кольцо»

Бывший игрок НБА считает, что Леню нужно быть более агрессивным вблизи кольца.

«Если ты оказываешься под кольцом, я хочу, чтобы ты попытался вколотить мяч, чувак, просто сделай это. Я знаю, что важно бросать трехочковые, выполнять здание тренера и так далее... Но иногда, когда у тебя 7 футов роста, и нет никого рядом с тобой в радиусе фута, ты должен либо воткнуть, либо получить блок-шот. В остальном он выполняет свою роль запасного центрового, просто иногда нужно угрожать кольцу», – заключил Уорти .

Лень оказался в «Вашингтоне » перед дедлайном в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса » и «Сакраменто », но вскоре был отчислен, после чего «Лейкерс » предложили ему контракт.

За свою новую команду центровой успел принял участие в 7 играх, набирая в среднем 1,1 очка, 2,7 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на площадке.