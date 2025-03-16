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Лонзо Болл пропустил семь последних игр «Чикаго», но должен вернуться в текущем сезоне

«Буллс» не планируют оставлять защитника вне игры до конца регулярки.

«Я думаю, что сейчас его цель – просто вернуться на площадку. Врачи не говорят: «Слушай, тебе нужно пропустить остаток сезона». Речь идет о том, когда он почувствует, что ему комфортно выполнять все движения на паркете», – сказал главный тренер «Чикаго» Билли Донован перед игрой с «Хьюстоном».

Болл не принимает участия в играх из-за травмы того же запястья, из-за которого он пропустил первые 15 игр регулярки.

Защитник сыграл в 35 матчах текущего сезона, набирая в среднем 7,6 очка, 3,4 подбора и 3,3 передачи за 22 минуты в игре.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Associated Press
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