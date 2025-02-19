Лавару Боллу ампутировали ногу после серьезной медицинской проблемы
Лавару Боллу ампутировали ногу.
Лавару Боллу — отцу Лонзо («Чикаго»), Ламело («Шарлотт») и Лианджело Боллов — ампутировали ногу после серьезной медицинской проблемы, сообщает TMZ Sports.
«Нам сообщили, что глава семьи Боллов недавно перенес операцию по удалению правой ноги. Несмотря на все, он в отличном расположении духа и чувствует себя хорошо», – пишет издание.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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