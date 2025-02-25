Лонзо Болл не смог доиграть матч с «Филадельфией» из-за рассечения
Лонзо Болл снова получил травму.
Разыгрывающий «Буллс» вынужден был покинуть площадку в матче с «Сиксерс» (142:110) из-за рассечения на голове.
Болл успел набрать 6 очков, 2 подбора и 1 передачу за 8 минут в игре.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Чикаго»
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