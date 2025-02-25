Лонзо Болл не смог доиграть матч с «Филадельфией» из-за рассечения

Лонзо Болл снова получил травму.

Разыгрывающий «Буллс» вынужден был покинуть площадку в матче с «Сиксерс» (142:110) из-за рассечения на голове.

Болл успел набрать 6 очков, 2 подбора и 1 передачу за 8 минут в игре.