Лонзо Болл продлил контракт с «Чикаго» на 2 года и 20 миллионов долларов

Лонзо Болл останется в «Буллз».

Защитник вернулся в состав команды в этом сезоне после длительного восстановления и сумел продемонстрировать свою полезность. Болл набирал 7,2 очка, 3,5 подбора, 3,5 передачи и 1,4 перехвата за 21,5 минуты в среднем в 30 матчах чемпионата.

Защитник привлек внимание нескольких клубов в это трансферное окно, однако «Чикаго » решил сохранить игрока. Стороны подпишут продление контракта на 2 года и 20 миллионов долларов. Болл останется в команде до конца сезона-2026/27.