Лонзо Болл продлил контракт с «Чикаго» на 2 года и 20 миллионов долларов
Лонзо Болл останется в «Буллз».
Защитник вернулся в состав команды в этом сезоне после длительного восстановления и сумел продемонстрировать свою полезность. Болл набирал 7,2 очка, 3,5 подбора, 3,5 передачи и 1,4 перехвата за 21,5 минуты в среднем в 30 матчах чемпионата.
Защитник привлек внимание нескольких клубов в это трансферное окно, однако «Чикаго» решил сохранить игрока. Стороны подпишут продление контракта на 2 года и 20 миллионов долларов. Болл останется в команде до конца сезона-2026/27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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