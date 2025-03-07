Стив Керр – о предложении возглавить «Никс»: «Меня бы уволили через два года»
Главного тренера «Уорриорс» спросили о возможности возглавить «Никс».
В 2014 году Керр отклонил предложение Фила Джексона и согласился на работу в «Голден Стэйт».
«Меня бы уволили через два года, и я бы сейчас работал на телевидении.
В конечном счете было мучительно сказать Филу «нет» из-за того, что я о нем думаю и что он сделал для моей карьеры. Когда Фил Джексон предлагает вам тренировать «Никс», как можно отказать? Мне казалось, что они смогут все исправить, но это будет очень сложной задачей и потребуется время. Идея заниматься этим в 3000 милях от дома просто не казалась правильной», – сказал Керр.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Willard & Dibs
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