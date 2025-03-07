Стив Керр: «Мэджика жестко критиковали медиа. Но у него не было телефона, где фанаты могли бы писать ему, что он отстой»

Главный тренер «Уорриорс» поделился соображениями о современной медиасреде.

На прошлой неделе Леброн Джеймс пожаловался на то, что медиа слишком агрессивно нападают на суперзвезд НБА.

«Думаю, что все это больше говорит о современном обществе, чем о самих медиа. Когда я рос, то читал все подряд. Я вырос в Лос-Анджелесе, был огромным фанатом «Лейкерс». Помню, как медиа писали о Мэджике Джонсоне, когда в его первые пару лет в Лос-Анджелесе что-то шло не так – и его жестко критиковали. Но у него не было в руке телефона, где фанаты могли бы писать ему, что он отстой.

Тогда была колонка в газете и, возможно, передача на радио. Было довольно легко избежать всего этого. Когда я играл, социальных сетей не существовало. Я старался избегать всего, и это было действительно легко. Сегодня игрокам невозможно скрываться от этого давления.

Не думаю, что медиа освещают игру по-другому. Раньше тоже было много негатива, ты всегда находишься в центре внимания. Просто сейчас дело в количестве информации, сейчас слишком много информации, игрокам доступно огромное количество комментариев, от которых они не могут скрыться.

Мне кажется, что это во многих отношениях подавляет. Это очень похоже на то, что происходит в остальном обществе, будь то политика или социальные сети для детей в средней школе, в старших классах – сложно назвать это здоровой средой. Но что касается того, как медиа в целом освещают спортсменов, не думаю, что сейчас это как-то отличается.

Когда я пытался попасть в «Чикаго», то как-то прочитал одну статью. Тогда я провел отличный тренировочный лагерь, но у меня был негарантированный контракт. И вот я взял Chicago Tribune, а Сэм Смит написал материал, что меня, вероятно, отчислят. Я был шокирован и раздавлен, и на следующий день у меня была ужасная тренировка, потому что я все время думал об этом.

Мне стало ясно, что мне будет лучше не читать такие вещи. Позже, когда я познакомился с Сэмом, я отругал его за это, потому что это было неправдой. Я попал в команду, но с того момента просто сказал себе: «Знаешь что, будет лучше не читать Chicago Tribune». Интернета тогда не было, поэтому, чтобы узнать результаты матчей, мне все равно приходилось открывать газеты. Просто я перешел на USA Today, потому что знал, что там не будет статей о «Буллз», – сказал Керр.