Кевин Дюрэнт получил техническое замечание за попытку подножки

Дюрэнт был расстроен точным попаданием и последующими словами соперника.

Кэм Спенсер забросил трехочковый из левого угла на последней секунде третьей четверти. Дюрэнт , который пытался помешать броску, вступил в словесную перепалку с защитником «Мемфиса ». Затем форвард «Финикса » попытался задеть своей ногой ногу Спенсера, когда они шли рядом по площадке, после чего подошедший Десмонд Бэйн и Дюрэнт уткнулись друг в друга лбами.

По итогам эпизода Спенсер и Дюрэнт получили технические замечания.

«Финикс» проиграл эту встречу – 118:120.