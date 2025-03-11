Кевин Дюрэнт получил техническое замечание за попытку подножки
Дюрэнт был расстроен точным попаданием и последующими словами соперника.
Кэм Спенсер забросил трехочковый из левого угла на последней секунде третьей четверти. Дюрэнт, который пытался помешать броску, вступил в словесную перепалку с защитником «Мемфиса». Затем форвард «Финикса» попытался задеть своей ногой ногу Спенсера, когда они шли рядом по площадке, после чего подошедший Десмонд Бэйн и Дюрэнт уткнулись друг в друга лбами.
По итогам эпизода Спенсер и Дюрэнт получили технические замечания.
«Финикс» проиграл эту встречу – 118:120.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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