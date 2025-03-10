«Большое Трио» «Финикса» набрало 64 очка в матче с «Далласом»

«Санз» одержали победу над ослабленными «Мэвс» -125:116.

Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер. За 38 минут на паркете он набрал 24 очка (10 из 21 с игры, 0 из 6 из-за дуги) и 6 передач. У Кевина Дюрэнта 21 очко (8 из 15 с игры) и 8 передач, у Брэдли Била – 19 (7 из 10 с игры) и 6 передач.

Самый результативный в составе «Далласа» – Ннаджи Маршалл, у которого 34 очка (13 из 22 с игры), 9 подборов и 10 передач.