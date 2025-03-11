29 очков Джа Морэнта помогли «Мемфису» одолеть «Финикс»
«Гриззлис» одержали третью победу подряд.
Морэнт набрал 29 очков (9 из 13 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 10 из 10 с линии), 4 подбора и 12 передач при 5 потерях за 34 минуты на паркете.
Звезда «Финикса» Кевин Дюрэнт ответил 35 очками (11 из 24 с игры, 7 из 9 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 5 подборами и 5 передачами за 41 минуту на площадке.
В напряженной концовке «Мемфис» оказался сильнее – 120:118.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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