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29 очков Джа Морэнта помогли «Мемфису» одолеть «Финикс»

«Гриззлис» одержали третью победу подряд.

Морэнт набрал 29 очков (9 из 13 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 10 из 10 с линии), 4 подбора и 12 передач при 5 потерях за 34 минуты на паркете.

Звезда «Финикса» Кевин Дюрэнт ответил 35 очками (11 из 24 с игры, 7 из 9 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 5 подборами и 5 передачами за 41 минуту на площадке.

В напряженной концовке «Мемфис» оказался сильнее – 120:118.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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