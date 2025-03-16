Джей Би Бикерстафф – о матче с «Оклахомой»: «Меня тошнит от того, как судили эту игру»
«Детройт» уступил «Тандер» – 107:113.
Игроки «Детройта» получили 5 технических замечаний в третьей четверти. Лидер команды Кейд Каннингем был удален за 2 замечания.
«Горжусь тем, что наши парни продолжали бороться… Меня тошнит от того, как судили эту игру. Уровень неуважения был просто поразительным. У них парень падает, спотыкается о ногу своего же товарища по команде, а они проверяют нас на агрессивные действия. Нас бьют локтями в грудь и шею, я прошу хотя бы взглянуть на это на видео – но никто не захотел ничего делать. Я назвал арбитра по имени один раз, а он заорал мне: «Довольно!»
Неуважение зашло слишком далеко, и я не позволю, чтобы с нашими парнями обращались так, как с ними обращались сегодня. Мы развиваем тут парней, парни бьются и приносят нечто позитивное в лигу», – заявил Бикерстафф.
Тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт рассказал, что его команда готовилась специально к этой судейской бригаде на основе ее работы в прошлом.
«Эта бригада судей свистит меньше всех из тех, кого мы видели за весь сезон. Мне кажется, что наши парни отлично справились с тем, чтобы ни на что не отвлекаться».
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