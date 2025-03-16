48 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Детройт»

Претендент на MVP обеспечил своей команде победу.

Звезда «Тандер» провел на площадке 38 минут и набрал 48 очков (17 из 26 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 10 из 10 с линии), 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата.

В составе «Детройта » самым результативным стал Тобайас Харрис с 18 очками (6 из 12 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 7 подборами.

Лидер «Пистонс» Кейд Каннингем был удален в конце третьей четверти.

«Оклахома» оказалась сильнее – 113:107.