48 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Детройт»
Претендент на MVP обеспечил своей команде победу.
Звезда «Тандер» провел на площадке 38 минут и набрал 48 очков (17 из 26 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 10 из 10 с линии), 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата.
В составе «Детройта» самым результативным стал Тобайас Харрис с 18 очками (6 из 12 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 7 подборами.
Лидер «Пистонс» Кейд Каннингем был удален в конце третьей четверти.
«Оклахома» оказалась сильнее – 113:107.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости