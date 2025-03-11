Кирк Голдсберри: «Формула успеха «Пистонс» напрямую связана с Кейдом Каннингемом»

Журналист The Ringer выделил значимость связки Каннингема и Бизли для успехов .

«С момента дедлайна «Детройт» показывает результат 11-3 и обладает лучшей защитой в НБА . Приобретение Денниса Шредера этому способствовало, но эта история больше не о новобранце, а о молодой команде, которая постепенно формирует свою идентичность и учится побеждать. Это лучший отрезок в игре «Детройта » за последние почти десять лет, и их формула успеха напрямую связана с Кейдом Каннингемом , отличным процентом попадания и бескомпромиссной защитой.

Каннингем – главный двигатель «Пистонс», хладнокровный плеймейкер, который создает моменты как для себя, так и для партнеров. Никто в команде не получил больше пользы от передач Каннингема, чем Малик Бизли , который выполнил почти на 100 больше трехочковых бросков после передачи, чем любой другой игрок в лиге в этом сезоне. Бизли попытал удачу в 467 таких бросках в этом сезоне (154 из них после передач Каннингема), и он реализовал более 43% из них. Такое сочетание объема и эффективности с дальней дистанции впечатляет, а пространство, которое он создает, в свою очередь, дает Каннингему больше возможностей для маневра», – написал Голдсберри.