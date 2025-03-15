Кэм Томас пропустит остаток регулярки из-за травмы задней поверхности бедра

Кэм Томас выбыл до конца регулярного чемпионата.

Атакующий защитник «Бруклина », как ожидается, пропустит остаток регулярного чемпионата. У игрока диагностировали растяжение задней поверхности левого бедра.

Томас травмировался во время гостевого матча против «Чикаго» в четверг.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 25 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи.