Кэм Томас пропустит остаток регулярки из-за травмы задней поверхности бедра
Кэм Томас выбыл до конца регулярного чемпионата.
Атакующий защитник «Бруклина», как ожидается, пропустит остаток регулярного чемпионата. У игрока диагностировали растяжение задней поверхности левого бедра.
Томас травмировался во время гостевого матча против «Чикаго» в четверг.
В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 25 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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