Менеджер клуба НБА: «Главное, что должно радовать «Бруклин» сейчас, это Жорди Фернандес»
«Нетс» могут столкнуться с длительным периодом перестройки.
Команда может освободить около 60 миллионов в своей платежке этим летом.
«Они используют это место в обменах, потому что им некого будет взять на этом рынке свободных агентов. В следующем году они будут на этом же самом месте», – рассудил управленец одной из команд.
«Главное, что должно радовать «Бруклин» сейчас, это Жорди Фернандес», – заявил менеджер другой.
«Нетс» постепенно избавляются от своих игровых активов в рамках перестройки. Команда занимает 13-е место на Востоке с результатом 22-44.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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