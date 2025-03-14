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Менеджер клуба НБА: «Главное, что должно радовать «Бруклин» сейчас, это Жорди Фернандес»

«Нетс» могут столкнуться с длительным периодом перестройки.

Команда может освободить около 60 миллионов в своей платежке этим летом.

«Они используют это место в обменах, потому что им некого будет взять на этом рынке свободных агентов. В следующем году они будут на этом же самом месте», – рассудил управленец одной из команд.

«Главное, что должно радовать «Бруклин» сейчас, это Жорди Фернандес», – заявил менеджер другой.

«Нетс» постепенно избавляются от своих игровых активов в рамках перестройки. Команда занимает 13-е место на Востоке с результатом 22-44.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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Жорди Фернандес
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