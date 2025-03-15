Д‘Анджело Расселл: «Я играл в клубах, где команда не в приоритете»

Разыгрывающий «Нетс» объяснил, почему у него не получалось вне Бруклина.

«Дело в команде. Я был в стольких разных клубах, где команда не была приоритетом. А здесь команда – это все, во всех возможных аспектах. Здесь все ориентировано на команду. Мы выигрываем как команда. Мы проигрываем как команда. Быть частью этого и просто вписываться – это приятное чувство», – сказал Расселл.

После обмена из «Нетс» Расселл выступал за «Голден Стэйт», «Миннесоту» и «Лейкерс ».