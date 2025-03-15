Энджел Риз – лучший защищающийся игрок лиги Unrivaled
Энджел Риз получила награду в лиге Unrivaled.
Энджел Риз признана лучшим защищающимся игроком первого сезона женской баскетбольной лиги 3х3 Unrivaled.
Риз лидирует в лиге по количеству подборов в среднем за матч (12,1) и занимает шестое место по блок-шотам (8,0) — лучший показатель в команде.
Риз получила наибольшее количество голосов от других игроков и тренеров Unrivaled, а также от национальной группы спортивных обозревателей.
Риз выступает в женской НБА за «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Unrivaled в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости