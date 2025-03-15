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Энджел Риз – лучший защищающийся игрок лиги Unrivaled

Энджел Риз получила награду в лиге Unrivaled.

Энджел Риз признана лучшим защищающимся игроком первого сезона женской баскетбольной лиги 3х3 Unrivaled.

Риз лидирует в лиге по количеству подборов в среднем за матч (12,1) и занимает шестое место по блок-шотам (8,0) — лучший показатель в команде.

Риз получила наибольшее количество голосов от других игроков и тренеров Unrivaled, а также от национальной группы спортивных обозревателей.

Риз выступает в женской НБА за «Чикаго».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Unrivaled в соцсети X
logoЭнджел Риз
logoженская НБА
Чикаго жен
Баскетбол 3х3
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