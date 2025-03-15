Энджел Риз – лучший защищающийся игрок лиги Unrivaled

Энджел Риз получила награду в лиге Unrivaled.

Энджел Риз признана лучшим защищающимся игроком первого сезона женской баскетбольной лиги 3х3 Unrivaled.

Риз лидирует в лиге по количеству подборов в среднем за матч (12,1) и занимает шестое место по блок-шотам (8,0) — лучший показатель в команде.

Риз получила наибольшее количество голосов от других игроков и тренеров Unrivaled, а также от национальной группы спортивных обозревателей.

Риз выступает в женской НБА за «Чикаго ».