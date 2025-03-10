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Энджел Риз: «Мы готовы к локауту»

Звезда «Чикаго» намекнула, что в женской НБА может произойти локаут.

Профсоюз игроков воспользовался опцией, из-за чего действующее коллективное соглашение истечет следующей осенью.

«Мне нужно быть на собраниях профсоюза игроков, потому что я слышала, что если лига не даст нам то, что мы хотим, мы готовы к локауту», – сказала Риз в подкасте Unapologetically Angel.

«Это реальная возможность», – ответила ее собеседница Диджонэй Каррингтон.

В заявлении, опубликованном в пятницу вечером, исполнительный директор женской НБА Терри Кармайкл Джексон написала:

«Как профсоюз, мы полностью вовлечены в процесс переговоров по коллективному соглашению с лигой, и наша цель – достичь соглашения, которое отражает ценность и вклад наших игроков. Наши члены заинтересованы в будущем лиги, и мы гордимся тем, что представляем группу, которая сплочена и борется за новое справедливое соглашение. Мы не будем комментировать отдельные заявления в данный момент. Наш приоритет – работа за столом переговоров. Мы будем предоставлять обновления по мере продвижения вперед».

Игроки женской НБА требуют перераспределения расходов и отмену жесткого потолка зарплат.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Sportico
logoженская НБА
logoЭнджел Риз
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