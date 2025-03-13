Кейтлин Кларк – на 1-м месте среди самых влиятельных спортсменок по версии Complex. Энджел Риз – вторая

Кейтлин Кларк возглавила Топ-10 влиятельных спортсменок.

Издание Complex представило десятку самых влиятельных спортсменок на сегодняшний день.

Первое место в рейтинге заняла новичок прошлого сезона женской НБА Кейтлин Кларк («Индиана»). На второй строчке оказалась 22-летняя баскетболистка «Чикаго» Энджел Риз. Также в тройку вошла гимнастка Симона Байлз.

Всего в десятку попали семь баскетболисток. Помимо Кларк и Риз, в Топ-10 вошли Эйжа Уилсон, Сабрина Ионеску, Пейдж Бекерс, Кэмерон Бринк и Джуджу Уоткинс.