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Кейтлин Кларк – на 1-м месте среди самых влиятельных спортсменок по версии Complex. Энджел Риз – вторая

Кейтлин Кларк возглавила Топ-10 влиятельных спортсменок.

Издание Complex представило десятку самых влиятельных спортсменок на сегодняшний день.

Первое место в рейтинге заняла новичок прошлого сезона женской НБА Кейтлин Кларк («Индиана»). На второй строчке оказалась 22-летняя баскетболистка «Чикаго» Энджел Риз. Также в тройку вошла гимнастка Симона Байлз.

Всего в десятку попали семь баскетболисток. Помимо Кларк и Риз, в Топ-10 вошли Эйжа Уилсон, Сабрина Ионеску, Пейдж Бекерс, Кэмерон Бринк и Джуджу Уоткинс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Complex
logoКейтлин Кларк
logoЭнджел Риз
logoКэмерон Бринк
logoСабрина Ионеску
logoженская НБА
logoЭйжа Уилсон
logoПейдж Бекерс
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