Энджел Риз: «Жить моей жизнью нелегко»

Энджел Риз высказалсь о своем влиянии на молодое поколение баскетболисток.

«Мне очень тяжело. Жить моей жизнью нелегко. Я не хочу поддаваться эмоциям, но именно поэтому я работаю каждый день.

Есть маленькие девочки, которые берут с меня пример. Есть студентки, которые берут с меня пример. И возможность вдохновлять каждый день — вот почему я продолжаю проходить через весь этот негатив.

Нелегко проживать эту жизнь в 22 года. Но я благодарна. Мне повезло», – сказала 22-летняя баскетболистка «Чикаго ».