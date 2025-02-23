Энджел Риз: «Жить моей жизнью нелегко»
Энджел Риз высказалсь о своем влиянии на молодое поколение баскетболисток.
«Мне очень тяжело. Жить моей жизнью нелегко. Я не хочу поддаваться эмоциям, но именно поэтому я работаю каждый день.
Есть маленькие девочки, которые берут с меня пример. Есть студентки, которые берут с меня пример. И возможность вдохновлять каждый день — вот почему я продолжаю проходить через весь этот негатив.
Нелегко проживать эту жизнь в 22 года. Но я благодарна. Мне повезло», – сказала 22-летняя баскетболистка «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Yahoo! Sports в соцсети X
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