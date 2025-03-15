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ФИБА продлила отстранение российских сборных и клубов до мая 2025 года

Отстранение российских сборных и клубов продлено до мая.

ФИБА продлила запрет на участие российских и белорусских клубов и сборных в международных турнирах под эгидой организации до мая 2025 года.

«Статус России и Белоруссии продлен до следующего заседания центрального совета ФИБА, которое состоится в мае 2025 года», – говорится в заявлении пресс-службы ФИБА.

Российские и белорусские сборные и клубы были отстраныне от участия в соревнованиях под эгидой ФИБА в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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