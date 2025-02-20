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Светислав Пешич – Зорану Лукичу: «Прими сборную Сербии»

Светислав Пешич хочет, чтобы его преемником в сборной Сербии стал Зоран Лукич.

«Зоран, у меня есть решение. Мы не можем уйти, ни о чем не договорившись. Я доработаю этот чемпионат Европы, а ты приедешь в свою страну. Ты живешь в Белграде, так что прими национальную сборную.

Говорят, что в Сербии нет тренеров. Итак, вот тренер. У него есть опыт работы в сборной России, работы с клубами, с молодежными сборными. Осталось, договориться с Човичем», — сказал 75-летний специалист.

Пешич покинет пост главного тренера сборной Сербии после Евробаскета-2025. Контракт Лукича со сборной России действует до лета 2028 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Informer.rs
logoЗоран Лукич
logoЕвробаскет-2025
logoсборная России
Светислав Пешич
logoсборная Сербии
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