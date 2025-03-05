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Зоран Лукич о включении в Зал славы Лиги ВТБ: «Это был огромный сюрприз»

Зоран Лукич признался, что не ожидал включения в Зал славы Единой лиги ВТБ.

«Буду максимально честен — даже не думал об этом. Это был очень огромный сюрприз, когда мне позвонили и сказали об этом. Я чувствую уважение к своей работе, к своему делу, что даю что-то российскому баскетболу. Не знаю, как в будущем сложится еще, но люди действительно уважают меня, и после этого думаешь: «Я выбрал правильный путь».

Четыре года назад у меня с Сергеем Моней была беседа. Он тогда уже заканчивал с профессиональным баскетболом в качестве игрока. Я с ним поговорил о том, что он был бы хорошим менеджером и в целом был бы очень полезен сборной России. Понимаете, четыре года назад я почувствовал, что это будет правильный шаг для него, это бы подошло ему как человеку с его характером.

На самом деле я очень рад. Понимаете, когда вы чувствуете, что находитесь на правильном пути, тогда можно сказать: «Мечта сбылась», – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoЗоран Лукич
logoЕдиная лига ВТБ
logoсборная России
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