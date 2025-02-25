Андрей Кириленко: «Зоран Лукич – тренер нашей национальной команды, мы в нем очень заинтересованы»
РФБ заинтересована в продолжении сотрудничества с Зораном Лукичем.
«Зоран – тренер нашей национальной команды, конечно, мы в нем очень заинтересованы», – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.
Ранее главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что хотел бы видеть Лукича своим преемником после чемпионата Европы 2025 года.
Лукич возглавил сборную России в 2021 году. Контракт сербского специалиста с РФБ рассчитан до 2028 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости