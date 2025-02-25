Андрей Кириленко: «Зоран Лукич – тренер нашей национальной команды, мы в нем очень заинтересованы»

РФБ заинтересована в продолжении сотрудничества с Зораном Лукичем.

«Зоран – тренер нашей национальной команды, конечно, мы в нем очень заинтересованы», – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Ранее главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что хотел бы видеть Лукича своим преемником после чемпионата Европы 2025 года.

Лукич возглавил сборную России в 2021 году. Контракт сербского специалиста с РФБ рассчитан до 2028 года.