Андрей Воронцевич о сборной России: «Не все так безнадежно»

Андрей Воронцевич высказался о перспективах нынешней сборной России.

«Я сейчас имел возможность погостить на нескольких тренировках у Зорана Лукича в сборной. Могу сказать, что не все так безнадежно. Наша молодежь, она выглядит неплохо и прямо талантливая.

Я думаю, что им, конечно, не хватает игр. Им бы побольше спарринг-партнеров, особенно на международных уровнях. Чтобы им довелось сыграть, например, со сборными Коста-Рики или Бразилии. Ну, я про США не говорю, там Испанию и Францию. Ну хотя бы, да, чтобы знали, что такое сборная Словении. Чтобы понимали, кто они есть, потому что конкуренция показывает, кто ты есть на самом деле», – сказал форвард «Зенита ».