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Шейн Ларкин – MVP 29-го тура Евролиги

Шейн Ларкин получил первую награду MVP тура в этом сезоне.

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» признан самым ценным игроком 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2024/25.

Ларкин привел «Эфес» к выездной победе со счетом 97:92 над «Баварией» с рекордными в сезоне 25 очками, реализовав 4 из 6 двухочковых, 4 из 8 трехочковых и 5 из 5 штрафных. Также он сделал 4 подбора, 4 передачи и 3 перехвата.

Ларкин получил награду MVP тура впервые в этом сезоне и 18-й раз в карьере, что является рекордом Евролиги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
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